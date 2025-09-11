Газификация регионов: Миллер провел рабочие встречи с главами трех регионов РФ

Миллер провел рабочие встречи с главами трех регионов СЗФО

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер провел 11 сентября деловые переговоры с временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Александром Дроновым, исполняющим обязанности главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном и губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Основной темой обсуждений стало развитие сотрудничества в рамках государственных программ газоснабжения и газификации, реализуемых по поручению президента страны Владимира Путина.

Новгородская область

Так, на встрече с Дроновым Миллер подчеркнул, что Новгородская область является надежным партнером для компании. Сейчас газ подведен уже к 16 районам региона, а цифровыми сервисами и личным кабинетом пользуются около 70 тысяч человек.

«Группа «Газпром» — это очень важно для Новгородской области и Великого Новгорода — начала внедрение сервисной модели. Это создание общих центров обслуживания, где будут сконцентрированы все сервисные функции компании. И в августе, как вы знаете, мы запустили единый центр работы с клиентами из «Газпрома», — отметил Миллер.

Создание такого центра говорит о внедрении унифицированных бизнес-процессов в компании, что позволяет эффективно обрабатывать обращения граждан и вести учет поставок газа, уточнил Миллер. Великий Новгород, по его словам, занял значимое место на газовой карте страны.

Республика Коми

Во время встречи с Гольдштейном глава «Газпрома» подчеркнул вклад компании в развитие нефтяной и энергетической инфраструктуры Республики Коми. С 2021 по 2025 год в регионе был достигнут значительный прогресс в газификации — уровень газоснабжения вырос почти на 20%.

Кроме того, 12 котельных уже перешли на сетевой природный газ, а в Воркуте и других промышленных узлах реализованы важные проекты, которые способствуют экономическому развитию региона.

«Также мы газифицируем восемь котельных, и газ придет в 15 новых населенных пунктов. Уверен, что все задачи, поставленные руководством страны, будут выполнены», — отметил Миллер.

Одним из ярких примеров реализации программы стала газификация поселка Корткерос. Здесь проживает около 4700 человек. Подключение стало возможным благодаря строительству газопровода протяженностью 56 километров — трасса прошла через тайгу, болота и реки.

Ленинградская область



Во время встречи с Дрозденко председатель правления «Газпрома» отметил, что компанию и Ленинградскую область связывают особые стратегическое отношения.

«Ленинградской области масштабные проекты, которые имеют огромное значение для социально-экономического развития и Ленинградской области, и нашей любимой России», — сказал он.

Одним из ключевых объектов Миллер назвал строящийся газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге. его степень готовности которого составляет 63%.

Кроме того, в Ленинградской области действует инициатива «Газпром детям» и другие социальные программы, которые, как заявил Миллер, будут продолжены. Сейчас уже идет подготовка следующей пятилетки — на 2026–2030 годы — по распоряжению президента.

