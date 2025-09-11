Выкатили список: Польша требует от НАТО новые системы ПВО

Эфирная новость 23 0

Варшава старается извлечь выгоду из инцидента с неопознанными БПЛА.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Soeren Stache; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Польша требует от НАТО новые системы ПВО после инцидента с беспилотниками

Польша извлекает выгоду из инцидента с неопознанными беспилотниками. Так, Варшава уже направила в НАТО целый список с требованиями вооружений.

Среди них — новые системы противовоздушной обороны и средства борьбы с дронами. Военную помощь обещает Швеция. Средства ПВО и военнослужащих пришлют так же из Нидерландов и Чехии.

Накануне над территорией Польши сбили несколько БПЛА. Варшава и ее европейские союзники поспешили без каких-либо доказательств обвинить Москву.

Ведь, как уже неоднократно подчеркивал президент РФ Владимир Путин, западные лидеры навязывают населению мнимую «российскую угрозу», чтобы выдавить побольше денег.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
84.92
1.68 99.82
1.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:16
«Был одним из лучших релизов»: гендиректор НМГ об успехе проката фильма «Красный шелк» в Китае
16:10
«Хочется оплакать»: Пьеха рассказал о тяжелом детстве
15:49
Минздрав лишил регистрационного удостоверения 28 лекарств
15:46
«Самый лучший муж»: Киба похвасталась очередным роскошным подарком от Лепса
15:33
Выкатили список: Польша требует от НАТО новые системы ПВО
15:15
В США не смогли убрать из проекта военного бюджета расходы на Украину

Сейчас читают

В Ленинградской области младенец умер после кормления детской смесью
Расторгуев назвал SHAMAN хорошим парнем: «Мой младший товарищ»
«У меня было все схвачено»: Киркоров доставал для Долиной джинсы из-под полы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025