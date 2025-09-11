Польша требует от НАТО новые системы ПВО после инцидента с беспилотниками

Польша извлекает выгоду из инцидента с неопознанными беспилотниками. Так, Варшава уже направила в НАТО целый список с требованиями вооружений.

Среди них — новые системы противовоздушной обороны и средства борьбы с дронами. Военную помощь обещает Швеция. Средства ПВО и военнослужащих пришлют так же из Нидерландов и Чехии.

Накануне над территорией Польши сбили несколько БПЛА. Варшава и ее европейские союзники поспешили без каких-либо доказательств обвинить Москву.

Ведь, как уже неоднократно подчеркивал президент РФ Владимир Путин, западные лидеры навязывают населению мнимую «российскую угрозу», чтобы выдавить побольше денег.

