Умерла звезда американского ситкома «Элис» Полли Холлидей

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Она известна ролью официантки Флоренс Джин «Фло» Каслберри.

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

Актриса кино и театра Полли Холлидей умерла 9 сентября на 89-м году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press.

«Холлидей умерла во вторник в своем доме в Нью-Йорке, сообщил ее театральный агент Деннис Аспланд», — сказано в сообщении.

Полли Холлидей известна ролью нахальной официантки Флоренс Джин «Фло» Каслберри в комедийном сериале «Элис». Благодаря этому проекту актриса дважды получила премию «Золотой глобус».

Персонаж Фло даже получил собственный спин-офф — сериал с одноименным названием. Холлидей также снималась в фильмах «Гремлины», «Вся президентская рать», «Луна над Парадором», «Миссис Даутфайр» и «Ловушка для родителей».

Актриса была номинирована на несколько премий «Эмми» и «Тони» за актерские работы на телевидении и сцене. А ее знаменитая фраза в ситкоме «Элис» — «Поцелуй меня в зад!» — стала частью американского сленга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умерла актриса Агнесса Петерсон.

