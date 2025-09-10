Умерла актриса Агнесса Петерсон

На 90-м году жизни ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон. Об этом сообщила пресс-служба театра имени Евгения Вахтангова.

«За 60-летнюю карьеру эта сильная, глубокая и талантливая актриса сыграла в Вахтанговском театре более тридцати значимых ролей и десятки — в кинофильмах и телеспектаклях. И за все это время — ни единой неверной линии, нечеткого жеста, неясного слова», — говорится в публикации.

Агнесса Оскаровна скончалась после продолжительной болезни.

Петерсон окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в 1960 году и в том же году была принята в труппу Театра Вахтангова. Среди ее известных театральных ролей — Софья в «Пьесе без названия», Фрузя в «Дамах и гусарах», Рабыня в «Принцессе Турандот», Сара Абрамовна в «Бабе Шанель» и многие другие.

Актриса дебютировала в кино в 1959 году в фильме Виктора Невежина «Подводные рифы». Она также участвовала в радиопостановках и преподавала.

В 2016 году вышла ее книга «Признание в любви. Агнесса Петерсон. Театральные мемуары», в которой она делилась воспоминаниями о выдающихся отечественных актерах и режиссерах.

За большой вклад в культуру ей была присуждена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в 2021 году.

Агнесса Петерсон навсегда останется в памяти как одна из великих актрис отечественного театра и кино, преданная своему делу до последнего дня.

