Умерла актриса Агнесса Петерсон

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 49 0

За свою карьеру она сыграла в Вахтанговском театре более 30 значимых ролей и еще десятки — в кинофильмах и телеспектаклях.

На 90-м году жизни умерла актриса Агнесса Петерсон

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На 90-м году жизни ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон. Об этом сообщила пресс-служба театра имени Евгения Вахтангова.

«За 60-летнюю карьеру эта сильная, глубокая и талантливая актриса сыграла в Вахтанговском театре более тридцати значимых ролей и десятки — в кинофильмах и телеспектаклях. И за все это время — ни единой неверной линии, нечеткого жеста, неясного слова», — говорится в публикации.

Агнесса Оскаровна скончалась после продолжительной болезни.

Петерсон окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в 1960 году и в том же году была принята в труппу Театра Вахтангова. Среди ее известных театральных ролей — Софья в «Пьесе без названия», Фрузя в «Дамах и гусарах», Рабыня в «Принцессе Турандот», Сара Абрамовна в «Бабе Шанель» и многие другие.

Актриса дебютировала в кино в 1959 году в фильме Виктора Невежина «Подводные рифы». Она также участвовала в радиопостановках и преподавала.

В 2016 году вышла ее книга «Признание в любви. Агнесса Петерсон. Театральные мемуары», в которой она делилась воспоминаниями о выдающихся отечественных актерах и режиссерах.

За большой вклад в культуру ей была присуждена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в 2021 году.

Агнесса Петерсон навсегда останется в памяти как одна из великих актрис отечественного театра и кино, преданная своему делу до последнего дня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
83.24
0.90 98.03
1.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:16
Развитие гастрономической культуры: в Москве учредили Ассоциацию Кулинаров
12:07
История повторяется: в отношении Смолова возбуждено уголовное дело
12:07
Бритни Спирс и собачьи фекалии: поп-принцесса погрязла в бытовом хаосе
12:02
Путин поздравил Ларису Долину с 70-летием
12:00
Военблогера Алехина судили за продажу некачественных протезов для инвалидов
11:45
Будьте здоровы: в России растет число заболевших ОРВИ

Сейчас читают

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте
Песков рассказал о неоднократных звонках мошенников
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025