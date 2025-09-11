«Вцепились и кайфуем»: Прилучный об отношениях с Зепюр Брутян

Прилучный: мы с Зепюр вцепились друг в друга и кайфуем

Актер Павел Прилучный рассказал 7Дней.ru о своем браке с актрисой Зепюр Брутян. По его словам, у них не было притирки в отношениях.

«У нас не было никакой притирки, мы просто вцепились друг в друга и кайфуем. Три года пролетели как один. Единственное, сын бегает, напоминает, что прошло какое-то время», — рассказал Прилучный.

Павел и Зепюр живут в особняке. Их семейная жизнь, по словам Прилучного, наполнена любовью и взаимопониманием. Это отражается и в их творческой деятельности — совместных гастролях по стране с театральным проектом.

По словам актрисы, маленький Микаэль отличается необычайной сообразительностью, и в семье его шутливо прозвали инопланетянином.

«Ему сейчас два года и четыре месяца, он хорошо говорит на русском, английском, старается немножечко и на армянском тоже. Он наблюдает за папой, повторяет за ним», — рассказала Брутян.

Зепюр рассказала, что Мия и Тимофей, дети Прилучного от актрисы Агаты Дранга (Муцениеце. — Прим. ред.), старше, и ее сын с интересом наблюдает за тем, как они разговаривают, бегают и прыгают. По ее словам, мальчику это очень нравится. Кроме того, он обожает смешить близких. Если семья смеется над каким-то его словом, то спустя несколько минут он повторяет его снова.

