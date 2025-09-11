Ежегодный забег в поддержку акции «Не молчи!» пройдет в Москве

В столице состоится ежегодный забег, посвященный социальной акции «Не молчи!», который пройдет 19 сентября в парке «Дубки», пишет портал мэра Москвы.

Мероприятие открыто для всех желающих — как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. Участники пробегут символическую дистанцию в 2025 метров, чтобы подчеркнуть важность борьбы с насилием и напомнить, что молчание не является решением проблемы.

Организаторами забега выступают Кризисный центр помощи женщинам и детям при поддержке правительства Москвы.

С момента своего основания в 2014 году акция стала значимым инструментом поддержки тех, кто столкнулся с домашним насилием. Основная цель мероприятия — привлечь внимание общественности к данной проблеме и информировать о возможностях помощи, предоставляемых кризисным центром.

Каждый желающий может стать участником забега, предварительная регистрация обязательна.

В этом году предусмотрены три категории: женщины будут соревноваться в категории «Символ надежды», мужчины — в «Символ мужества», а дети — в «Символ будущего». Регистрация начнется в 11:00, после чего в 12:15 состоится флешмоб-разминка, а затем старт забега.

