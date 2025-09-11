В День города увеличится время работы московского транспорта

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 18 0

В ночь с 13 на 14 сентября станции метро и МЦК будут открыты до 02:00.

В День города продлят работу московского транспорта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В связи с празднованием Дня города мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении работы общественного транспорта.

По информации, опубликованной в его Телеграм-канале, в ночь с 13 на 14 сентября станции метро и Московского центрального кольца (МЦК) будут открыты для входа до 02:00.

Кроме того, 17 трамвайных маршрутов в различных районах столицы также продолжат свою работу до этого времени.

День города в 2025 году будет отмечаться 13 и 14 сентября, столице исполняется 878 лет. Празднование всегда проходит с большим размахом, и в этом году москвичей и гостей города ожидает более 130 мероприятий. Они будут организованы как в центре, так и на окраинах Москвы, а также в парках, культурных и образовательных учреждениях.

Решение о продлении работы транспорта позволит жителям и туристам насладиться атмосферой праздника и принять участие в разнообразных мероприятиях, не беспокоясь о том, как добраться домой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Минздрав лишил регистрационного удостоверения 28 лекарств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
85.66
0.74 99.74
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:58
В День города увеличится время работы московского транспорта
23:40
Люксовая малышка: Тимати подарил своей дочери роскошный браслет
23:31
Небензя: Россия решительно осуждает атаку Израиля против Катара
23:22
Вслед за мамой: дочь Бородиной снимется с ней в кино
23:10
Гастрофестиваль в Москве организуют на Манежной площади ко Дню города
22:59
Гиены напали на мужчину во время его мальчишника в ЮАР

Сейчас читают

Военному блогеру Алехину может грозить до 10 лет тюрьмы
«Скотина»: турецкий таксист украл у Пригожина и Валерии миллион рублей
«Нюдсы я и сам пришлю»: Дмитрия Нагиева постоянно атакуют телефонные мошенники
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025