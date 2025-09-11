В День города увеличится время работы московского транспорта

В связи с празднованием Дня города мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении работы общественного транспорта.

По информации, опубликованной в его Телеграм-канале, в ночь с 13 на 14 сентября станции метро и Московского центрального кольца (МЦК) будут открыты для входа до 02:00.

Кроме того, 17 трамвайных маршрутов в различных районах столицы также продолжат свою работу до этого времени.

День города в 2025 году будет отмечаться 13 и 14 сентября, столице исполняется 878 лет. Празднование всегда проходит с большим размахом, и в этом году москвичей и гостей города ожидает более 130 мероприятий. Они будут организованы как в центре, так и на окраинах Москвы, а также в парках, культурных и образовательных учреждениях.

Решение о продлении работы транспорта позволит жителям и туристам насладиться атмосферой праздника и принять участие в разнообразных мероприятиях, не беспокоясь о том, как добраться домой.

