В Забайкалье задержаны вырубившие более 460 деревьев «черные дровосеки»

Сигнал о незаконной деятельности поступил в отдел полиции от участкового лесничества.
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Чалабов; МВД РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Забайкалье задержаны вырубившие более 460 деревьев дровосеки
В Забайкальском крае полицейские раскрыли преступную группу, занимавшуюся незаконной вырубкой леса, сообщает МВД РФ.
Сигнал о незаконной деятельности поступил в отдел полиции от участкового лесничества. Оперативники выяснили, что главой «черных лесорубов» стал местный житель, владеющий пилорамой. Вместе с тремя сообщниками он занимался вырубкой деревьев, перерабатывал их и продавал как пиломатериалы местным жителям.
В ходе обысков полицейские изъяли оборудование, грузовой автомобиль ГАЗ-66 и бензопилы. В результате дальнейшего расследования установлена причастность группы к семи фактам незаконной рубки леса.
С июня по август текущего года они вырубили 464 сосны и лиственницы, причинив ущерб не менее, чем на семь миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Организатору преступной схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а его подельникам назначены подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что ежегодный забег в поддержку акции «Не молчи!» пройдет в Москве.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
49%
Нашли ошибку?