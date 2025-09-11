В Забайкалье задержаны вырубившие более 460 деревьев «черные дровосеки»

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 28 0

Сигнал о незаконной деятельности поступил в отдел полиции от участкового лесничества.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Чалабов; МВД РФ; 5-tv.ru

В Забайкальском крае полицейские раскрыли преступную группу, занимавшуюся незаконной вырубкой леса, сообщает МВД РФ.

Сигнал о незаконной деятельности поступил в отдел полиции от участкового лесничества. Оперативники выяснили, что главой «черных лесорубов» стал местный житель, владеющий пилорамой. Вместе с тремя сообщниками он занимался вырубкой деревьев, перерабатывал их и продавал как пиломатериалы местным жителям.

В ходе обысков полицейские изъяли оборудование, грузовой автомобиль ГАЗ-66 и бензопилы. В результате дальнейшего расследования установлена причастность группы к семи фактам незаконной рубки леса.

С июня по август текущего года они вырубили 464 сосны и лиственницы, причинив ущерб не менее, чем на семь миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Организатору преступной схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а его подельникам назначены подписки о невыезде и надлежащем поведении.

