|
Партнером Ксении и Теоны по съемочной площадке станет Алексей Чадов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Младшая дочь Ксении Бородиной снимется вместе с ней в новом фильме

Телеведущая Ксения Бородина снимется в фильме «За любовь» вместе со своей девятилетней дочкой Теоной. Коллегой по съемочной площадке станет средняя дочь Оксана Самойловой и Джигана, 11-летняя Лея, которая давно мечтала попробовать себя в роли актрисы.

Съемочный процесс в самом разгаре, но Ксения успевает делиться закулисными кадрами со своими подписчиками в социальных сетях.

«Актрисы. В своем вагончике все съели, пришли к маме», — подшутила над девочками теледива.

Фото: Instagram*/borodylia

Судя по снимкам, Теона и Лея исполняют роли дочерей героини Бородиной. Партнером телеведущей станет актер Алексей Чадов.

По словам Ксении, это ее первая серьезная роль в кино, из-за чего она жутко боится и переживает. Также Бородина успела посетовать на график, заявив, что скоро ее ждут съемки по 12 часов. Вместе с тем, телеведущая назвала предстоящие дни «веселыми и многообещающими».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошли самые громкие свадьбы этого года.

Вслед за мамой: дочь Бородиной снимется с ней в кино
