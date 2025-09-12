Звезда «Дневников вампира» расторгла помолвку со своим женихом

Нина Добрев и Шон Уайт разорвали помолвку после пяти лет отношений

Актриса Нина Добрев и трехкратный олимпийский чемпион по сноуборду Шон Уайт расторгли помолвку после пяти лет совместной жизни. Об этом сообщил People.

Источник, близкий к паре, сообщил, что это было обоюдное решение.

Об их отношениях заговорили весной 2020 года, когда пару запечатлели папарацци во время велосипедной прогулки в Малибу. Позже Уайт и Добрев решили официально заявить о своем романе. Нина поделилась забавным видео, на котором она пытается помыть продукты. И хотя лица Уайта на видео не видно, фанаты быстро заметили татуировку сноубордиста и его веснушчатые руки.

Сноубордист сделал предложение 36-летней звезде «Дневников вампира» в октябре 2024 года.

