Ирина Шейк полуголой позировала фотографам на чемпионате по теннису в США

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

Пользователи сети оценили экстравагантные образы модели.

Ирина Шейк снялась полуголой в объятиях манекенщика для новой рекламы

Фото: www.globallookpress.com/Kristina Afanasyeva/Capital Pict

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На финале женского одиночного разряда US Open–2025 на стадионе «Артур Эш» в Нью-Йорке внимание публики привлекла модель Ирина Шейк, появившаяся в откровенном наряде. Фото публикует Page Six.

Модель распустила темные волосы и надела приталенное длинное платье телесного цвета, которое подчеркнуло стройную фигуру. Образ Шейк дополнил массивный аксессуар в виде ожерелья. С трибуны она записывала фрагменты матча и следила за поединком теннисисток.

Позже, на дополнительной игре, Ирина продемонстрировала еще один смелый наряд. На этот раз она выбрала брутальный образ с солнцезащитными очками, прозрачной блузкой, жилеткой и классическими брюками. Модель сфотографировалась, сидя с широко расставленными ногами, что сделало ее образ еще более дерзким и экстравагантным. Блогеры активно обсуждали образы Шейк, отмечали их эффектность и роскошное исполнение.

В финале турнира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку русского происхождения Аманду Анисимову, став четырехкратной победительницей турниров «Большого шлема».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
85.66
0.74 99.74
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:43
В Албании появится первый «ИИ-министр»
20:40
Рубио: Трамп не сдастся в вопросе разрешения конфликта на Украине
20:36
«Как это помещается в голове у детей?» — Филипп Киркоров про школьную программу
20:30
Масштабные учения Росгвардии прошли в Рязанской области
20:23
Как ни в чем не бывало: в США женщина сбила на машине коллегу и спокойно пришла на работу
20:21
«Думал, будет сложнее»: Киркоров не нанимает своим детям репетиторов

Сейчас читают

«Скотина»: турецкий таксист украл у Пригожина и Валерии миллион рублей
Реалистичный сценарий? Каллас сделала прогноз продолжительности конфликта на Украине
«Нюдсы я и сам пришлю»: Дмитрия Нагиева постоянно атакуют телефонные мошенники
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025