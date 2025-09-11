Ирина Шейк полуголой позировала фотографам на чемпионате по теннису в США

На финале женского одиночного разряда US Open–2025 на стадионе «Артур Эш» в Нью-Йорке внимание публики привлекла модель Ирина Шейк, появившаяся в откровенном наряде. Фото публикует Page Six.

Модель распустила темные волосы и надела приталенное длинное платье телесного цвета, которое подчеркнуло стройную фигуру. Образ Шейк дополнил массивный аксессуар в виде ожерелья. С трибуны она записывала фрагменты матча и следила за поединком теннисисток.

Позже, на дополнительной игре, Ирина продемонстрировала еще один смелый наряд. На этот раз она выбрала брутальный образ с солнцезащитными очками, прозрачной блузкой, жилеткой и классическими брюками. Модель сфотографировалась, сидя с широко расставленными ногами, что сделало ее образ еще более дерзким и экстравагантным. Блогеры активно обсуждали образы Шейк, отмечали их эффектность и роскошное исполнение.

В финале турнира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку русского происхождения Аманду Анисимову, став четырехкратной победительницей турниров «Большого шлема».

