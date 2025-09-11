ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС

Дарья Орлова
Дроны влетели в корпус «Г».

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, сообщили в пресс-службе станции.

«В результате атаки вражескими беспилотными летательными аппаратами сегодня был атакован учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции», — сказано в сообщении.

Дроны влетели в корпус «Г». Там расположен полномасштабный тренажер, который используется для подготовки оперативного персонала реакторных залов.

На территории станции и в промышленной зоне рядом с ней уровень радиационного фона остается в пределах естественных показателей. Действующие энергоблоки работают без отклонений, никаких нарушений требований по их безопасной эксплуатации не зафиксировано. Пострадавших нет.

Представители Запорожской АЭС подчеркивают: удар по критически важному для поддержания квалификации персонала объекту — очередная демонстрация полного пренебрежения Украины к нормам международной безопасности.

«Данная провокационная атака на учебный центр — очередное крайне опасное и абсолютно неприемлемое действие, направленное на запугивание персонала и дестабилизацию ситуации», — сказано в сообщении пресс-службы.

