В США мужчина изнасиловал семилетнюю девочку и бросил в реку

Дарья Орлова
Жертва смогла проплыть почти сто метров до берега и попросить о помощи.

Фото: www.globallookpress.com/Alfie Cosgrove

В США семилетняя девочка пережила похищение, изнасилование, попытку удушения и падение с моста. В этот понедельник она дала показания в суде против своего мучителя Джошуа Хьюберта. Об этом сообщает People.

«Кто это сделал?» — спросила полиция ребенка.

Девочка указала на своего «друга Джоша». Это привело к аресту 45-летнего Хьюберта, друга отца девочки.

Он был гостем на семейном празднике дома у своей будущей жертвы, а после, как утверждает полиция, похитил спящую девочку, посадил в машину, изнасиловал, задушил, завернул в одеяло с мешком на голове, сбросил с моста в озеро Квинсигамонд и скрылся.

Несмотря на это, девочка смогла проплыть почти сто метров до берега и обратиться за помощью к жителю ближайшего дома.

«К счастью, большей трагедии удалось избежать. У юной жертвы хватило сил, чтобы добраться до берега и получить помощь. Я хочу поблагодарить жителя, который открыл дверь и помог девочке», — отметил прокурор округа Вустер Джозеф Д. Эрли-младший.

Он также поблагодарил полицию и детективов за слаженную работу по делу.

Адвокат Хьюберта заявил в суде, что его клиент считает себя невиновным и отметил, что до сих пор нет биологических доказательств, связывающих Хьюберта с преступлением или жертвой. Слушания продолжаются.

