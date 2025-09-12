Тренер Кузнецов поддержал Смолова и назвал провокацией драку с его участием

Главный тренер футбольной команды Broke Boys Дмитрий Кузнецов полностью поддерживает бывшего нападающего ФК «Краснодар» Федора Смолова, который ранее стал фигурантом уголовного дела после драки в московском ресторане. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Мы будем всячески поддерживать Федора, в любых моментах — тяжелых там, неприятных каких-то. Будем на его стороне», — отметил Кузнецов.

К тому же он пояснил, что эта история является провокацией. Также, по его словам, этот случай стал не первым, когда люди планируют получить выгоду из конфликтов со спортсменами.

Про возбуждение уголовного дела в отношении футболиста по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека») стало известно 10 сентября. У Смолова завязался конфликт с двумя посетителями столичного заведения в конце мая, но кадры произошедшего появились в сети только 5 июля. Отмечалось, что причина осталась неизвестна. По предварительной информации, футболиста могли спровоцировать.

