Две с половиной тонны груза: Ракета-носитель «Союз» стартовала с Байконура
Стыковка с МКС состоится через двое суток.
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru
Ракета-носитель «Союз» стартовала с космодрома Байконур
Так ракета-носитель «Союз» сегодня стартовала с космодрома Байконур. Она вывела на орбиту корабль «Прогресс».
На его борту две с половиной тонны груза — топливо для станции, азот, еда, вода, а также оборудование для научных экспериментов.
Например, наши космонавты изучат влияние невесомости на бактерии и попытаются вырастить кристаллы полупроводника.
Стыковка с МКС состоится через двое суток.
