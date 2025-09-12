Две с половиной тонны груза: Ракета-носитель «Союз» стартовала с Байконура

Стыковка с МКС состоится через двое суток.

Ракета-носитель «Союз» стартовала с космодрома Байконур

Так ракета-носитель «Союз» сегодня стартовала с космодрома Байконур. Она вывела на орбиту корабль «Прогресс».

На его борту две с половиной тонны груза — топливо для станции, азот, еда, вода, а также оборудование для научных экспериментов.

Например, наши космонавты изучат влияние невесомости на бактерии и попытаются вырастить кристаллы полупроводника.

Стыковка с МКС состоится через двое суток.

