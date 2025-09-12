«Работать по совести»: жителей Красноярска возмутил дорогостоящий ремонт машины губернатора

Эфирная новость 20 0

Чиновник попал в яму на дороге и за 12 минут отсудил более 200 тысяч рублей.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Чалабов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жителей Красноярска возмутил дорогостоящий ремонт машины губернатора

Очень неожиданное продолжение получила небольшая авария в Красноярске. Там у водителей обострилось чувство социальной несправедливости, после того как губернатор региона, пробив на своей машине колесо и помяв диск, за 12 минут отсудил у дорожников больше 200 тысяч рублей. Такие тяжбы у рядовых граждан тянутся годами, а ямы с дорог никуда не пропадают. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев оценил силу административного ресурса.

Не хочется вспоминать классику: в России две беды — дураки и дороги. Время идет, многих дураков жизнь исправила, да и дороги стали получше — но не везде.

«Когда едешь с ребенком своим, потихоньку так, у тебя ребенок в машине, и потом — бам! Ребенок пугается. Надо по совести работать и асфальт этот долбанный по совести делать, елки-палки!» — говорит житель Красноярска по имени Тимур.

Там еще много чего было добавлено, но это эмоции, так что не будем об этом. Давайте о хорошем. Ведь можем, когда хотим: Lexus из губернаторского гаража в Красноярске починят за счет шалопаев, плохо положивших асфальт. Авто попало в яму, диск и шина встали в 12 минут судебного заседания и 228 тысяч 903 рубля. По цене во мнениях специалистов, впрочем, есть расхождения.

«Тысяч сто, максимум. Допустим, тысяч 40 колесо и 30 — диск. Даже ста не будет», — говорит сотрудник техцентра по имени Николай.

На уточнение, что колесо губернатора же обошлось почти в 300, ответ такой:

«Так он губернатор потому что, ха-ха».

Да тут не в цене дело, экспертиза врать не будет. Дело в том, что в данном случае все закончилось хорошо. Машину губернатора починили. Деньги с нерадивых взыскали — лепота! Но есть смутное ощущение, что это не финальное решение проблемы. В пресс-службе губернатора косвенно подтверждают.

«Может, и другие машины в нее попадали, но посетовали-посетовали водители, поругались и уехали. А здесь, поскольку это госимущество, таким образом поступили», — прокомментировал пресс-секретарь губернатора Сергей Зыблев.

И правда что. Житель региона Егор попал в примерно такую же яму. Помял там что-то. В суде рассудили, что попал и попал. Занимаются. И постоянно переносят разрешение вопроса. Никто ж не спорит — ну попал мужик.

«Сколько можно ждать? Почему у нас губернатор ехал и через 12 минут получил 300 тысяч рублей, а у меня выплата там до 150 тысяч рублей, я ее второй год не могу дождаться?» — задается вопросом житель Красноярска Егор Жухарь.

А вот в верхах захотели и смогли решить вопрос. Ну, своего Lexus. Ямы для всех одни, а за всеми пострадавшими бегать — не губернаторское же дело. Есть, впрочем, еще одно решение, которое как бы лежит на поверхности, но пока доступно не везде. Взять и закатать уже наконец в хороший асфальт одну из двух главных проблем России. Нет, не дураков, конечно, вы что?! Дороги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
85.66
0.74 99.74
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:01
Две с половиной тонны груза: Ракета-носитель «Союз» стартовала с Байконура
2:45
В России стартовал Единый день голосования
2:31
Экс-президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы за попытку переворота
2:15
«Работать по совести»: жителей Красноярска возмутил дорогостоящий ремонт машины губернатора
1:55
Памятник сбитому ВСУ экипажу Ил‑76 открыли в Белгородской области
1:41
Продлеваем жизнь: ученые выяснили, как завтрак влияет на организм

Сейчас читают

Трагически погиб четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев
Военному блогеру Алехину может грозить до 10 лет тюрьмы
«Как это помещается в голове у детей?» — Филипп Киркоров про школьную программу
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025