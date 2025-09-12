Трамп связал с ошибкой инцидент с беспилотниками в Польше

Президент США Дональд Трамп не исключил в инциденте с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше фактор ошибки. Об этом он заявил в беседе с журналистами перед Белым домом.

«Это могло быть ошибкой», — отметил он.

Помимо этого, он подчеркнул, что недоволен инцидентом с БПЛА, и добавил, что надеется на скорейшее завершение ситуации.

До этого польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что европейские союзники предложили властям Польши усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) государства после инцидента с проникновением беспилотников в воздушное пространство. В свою очередь НАТО даст всестороннюю оценку инциденту с БПЛА.

В оперативном командовании родов Вооруженных сил (ВС) Польши (RFA) рассказали о поражении польскими военными ряда беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны. Агентство Reuters, сославшись на источники в НАТО, заявило, что альянс не считает инцидент с дроном в Польше атакой.

Польский премьер-министр Дональд Туск расценил инцидент как провокацию. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш сообщил, что Варшава никак не доказала российское происхождение беспилотников.

Ранее, писал 5-tv.ru, Туск заявил, что Польша и Украина будут вместе создавать противодроновые системы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.