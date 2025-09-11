«Около 60 пар штанов»: Стас Михалов рассказал про свой гардероб

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 31 0

Каждый образ артист подбирает самостоятельно, не опираясь на советы модного стилиста.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В гардеробе Стаса Михайлова около 60 пар штанов

У народного артиста России Стаса Михайлова в коллекции около 60 пар штанов. Об этом исполнитель рассказал корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном концерте певицы Ларисы Долиной «В кругу друзей».

Он признался, что у него настолько большой гардероб, что он уже не знает, куда девать свою одежду. Артист даже заявил, что у него около 60 пар штанов.

Однако, несмотря на столь внушительную цифру, Михайлов не стремится выходить из дома каждый раз в новой одежде, как делают некоторые знакомые музыканта. Он может надевать одни вещи по несколько раз, а другие хранить нетронутыми годами.

«У меня может вещь лежать. Вот этим казакам (в которых был на концерте. — Прим. ред.) им, по-моему, года три-четыре. А я вот их надел в первый раз вот под этот образ. Сегодня увидел, захотел их надеть и все», — рассказал певец.

Михайлов признался, что у него нет стилиста и все наряды он подбирает самостоятельно. При этом часто отдает предпочтение комфорту, а не моде.

«На сцене мне удобнее так работать. Я прыгаю, бегаю. Вот так (показывает на свой наряд: пиджак с жилеткой. — Прим. ред.) петь невозможно. Это вот вышел, постоял одну песню как статуя. Но так работать нельзя», — подчеркнул исполнитель.

Однако музыкант отметил, что иногда мероприятие обязывает одеться торжественно. Юбилей народной артистки РФ Ларисы Долиной стал одним из таких выходов. Певец сказал, что собирался прийти, как и всегда, в джинсах, но передумал. Если в этой одежде появиться в Кремле на 70-летии большого исполнителя, люди могут не понять, пояснил Михайлов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у Стаса Михайлова появилась созданная нейросетью песня.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
84.92
1.68 99.82
1.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:01
Пентагон запустил сайт с рассекреченной информацией о НЛО
9:59
В Москве вынесли приговор мошенникам, выводившим деньги со счетов умерших абонентов
9:52
Белый дом оцепили после убийства консервативного активиста Чарли Кирка
9:38
Плохой ремень ГРМ убивает ваш мотор: какой прослужит дольше и не испортит авто
9:31
«Около 60 пар штанов»: Стас Михалов рассказал про свой гардероб
9:24
Вместо улыбки — свищ и рецессия десны: кому противопоказана имплантация зубов

Сейчас читают

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему 11 сентября нельзя пользоваться ножом и есть мясо

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025