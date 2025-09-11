«Около 60 пар штанов»: Стас Михалов рассказал про свой гардероб

В гардеробе Стаса Михайлова около 60 пар штанов

У народного артиста России Стаса Михайлова в коллекции около 60 пар штанов. Об этом исполнитель рассказал корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном концерте певицы Ларисы Долиной «В кругу друзей».

Он признался, что у него настолько большой гардероб, что он уже не знает, куда девать свою одежду. Артист даже заявил, что у него около 60 пар штанов.

Однако, несмотря на столь внушительную цифру, Михайлов не стремится выходить из дома каждый раз в новой одежде, как делают некоторые знакомые музыканта. Он может надевать одни вещи по несколько раз, а другие хранить нетронутыми годами.

«У меня может вещь лежать. Вот этим казакам (в которых был на концерте. — Прим. ред.) им, по-моему, года три-четыре. А я вот их надел в первый раз вот под этот образ. Сегодня увидел, захотел их надеть и все», — рассказал певец.

Михайлов признался, что у него нет стилиста и все наряды он подбирает самостоятельно. При этом часто отдает предпочтение комфорту, а не моде.

«На сцене мне удобнее так работать. Я прыгаю, бегаю. Вот так (показывает на свой наряд: пиджак с жилеткой. — Прим. ред.) петь невозможно. Это вот вышел, постоял одну песню как статуя. Но так работать нельзя», — подчеркнул исполнитель.

Однако музыкант отметил, что иногда мероприятие обязывает одеться торжественно. Юбилей народной артистки РФ Ларисы Долиной стал одним из таких выходов. Певец сказал, что собирался прийти, как и всегда, в джинсах, но передумал. Если в этой одежде появиться в Кремле на 70-летии большого исполнителя, люди могут не понять, пояснил Михайлов.

