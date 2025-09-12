Временные ограничения на полеты ввели в четырех российских аэропортах

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 34 0

Закрыты воздушные гавани Иванова, Пскова, Петербурга и Ярославля.

Временные ограничения на полеты ввели в четырех российских аэропортахВременные о

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены сразу в четырех российских аэропортах, а именно в Санкт-Петербурге, Иванове, Пскове и Ярославле. Экстренные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорты Иваново (Южный), Псков, Пулково, Ярославль (Туношна) — в ночные часы были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации.

Как отметил Кореняко, из-за временных ограничений на использование воздушного пространства над территорией Ленинградской области изменился график вылетов и прибытий в аэрогавани Калининграда — Хабарово. Введение мер повлияло на возможность использования воздушных трасс в сообщении с аэропортом, что может привести к корректировкам в расписании рейсов.

Незадолго до этого, 10 сентября, вводились временные ограничения на полеты в аэропорту Саратова. Что касается последней тревоги, параллельно с известием об ограничениях жители Петербурга получили уведомления от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) об угрозе атаки беспилотников и вероятных перебоях в работе мобильного интернета.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, накануне силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 20 украинских дронов над Ленинградской областью. В аэропорту Пулково в радиусе 100 километров был введен план «Ковер».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
85.66
0.74 99.74
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:45
«Людям будет интересно»: Стас Михайлов снимет фильм о своей жизни в девяностые
7:30
Российские военные уничтожают дроны боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:20
ФБР показало кадры бегства подозреваемого в убийстве консерватора Чарли Кирка
7:15
«Это не я определяю»: Николай Расторгуев отказался от звания легенды сцены
7:00
«Искусство, которое мы теряем»: Александр Маршал о классике советского кино
6:55
Варшава разыгрывает карту «российской угрозы» для НАТО и США

Сейчас читают

Военному блогеру Алехину может грозить до 10 лет тюрьмы
«Как это помещается в голове у детей?» — Филипп Киркоров про школьную программу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025