«Не хухры-мухры!» — Прохор Шаляпин назвал размер своей будущей пенсии

У исполнителя накопилось 17 лет трудового стажа.

Прохор Шаляпин похвастался размером будущей пенсии

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Прохор Шаляпин рассказал про положенные ему выплаты

Певец и шоумен Прохор Шаляпин раскрыл вероятный размер своей будущей пенсии. Об этом написало издание Super.ru в Telegram-канале.

По словам исполнителя, у него есть трудовая книжка, где накопилось 17 лет стажа. К тому же он пояснил, что предполагает, какие могут ему полагаться выплаты после достижения пенсионного возраста.

«Вы что думали? Не хухры-мухры! Пенсия 25 тысяч рублей у меня будет, если что», — отметил Шаляпин.

Ранее, писал 5-tv.ru, Прохор Шаляпин отверг звание главного альфонса страны. Он заявил, что никогда не побирался и с сожалением признался, что ему приходится ездить на гастроли и участвовать в рекламных проектах, чтобы обеспечить себе привычный образ жизни.

Однако у певца есть возможность нечасто погружаться в рабочие будни из-за хороших отчислений за рекламу, поэтому в свободное время он старается жить в удовольствие.

Исполнитель также рассказывал, что предпочитает тратить деньги сразу, так как не видит в накоплениях смысла. Несмотря на это, Прохор не осуждает тех, кому такой подход не нравится. Он считает, что все люди вольны выбирать ту финансовую модель поведения, которая им подходит.

