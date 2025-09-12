Шеф-повара рассказали об авторском почерке в рецептах для меню на «Балтика Фест»

Шеф-повара первого гастрофестиваля «Балтика Фест», составлявшие меню на мероприятие, поделились подробностями авторского почерка в традиционных рецептах, которые представят на фестивале.

«За основу мы взяли локальные ингредиенты и традиционные рецепты, но в авторском прочтении. Ведь это своего рода культурные коды регионов, которые, я уверен, полюбятся гостям», — поделился бренд-шеф ресторанов курорта «Игора» и «Фаворита», а также ресторанов «Густав Винтер» и «Точка на карте» Егор Никонов.

Как пишут «Известия», на кухню поступило более 1,5 тонны продуктов от локальных фермеров и поставщиков. Среди закупок также почти пять тысяч раков из карельских озер, 170 килограммов беломорских мидий, по 200 килограммов ребер и рульки, а также 140 килограммов брискета.

К тому же шеф-повар ресторана «Фаворит» на «Игора Драйв» Сергей Карпов добавил, что фестиваль является авантюрной идеей, однако следует сохранить характер блюда, работая с огромными объемами.

«Мы решили показать Россию через еду: Кавказ — это мясо и специи, Поволжье — плов, Север — морепродукты. Все разное, но в итоге складывается в единую картину», — отметил он.

Региональный шеф курорта «Игора» и ресторана «Густав Винтер» Никита Цацын дополнил, что идея фестиваля основывается на движении и разнообразии.

«Это целый маршрут, где еда становится частью опыта гостя. Ты пробуешь блюда регионов одно за другим, и у каждого есть свой голос. Это не только про вкус, но и про атмосферу», — заявил он.

Помимо гастрономических станций, гости смогут посетить фудтраки, мастер-классы и концерты. На сцене выступят «Чайф», «Дискотека Авария» и Мари Краймбрери. Ресторан «Фаворит» будет открыт весь день в самом центре фестиваля.

Гастрофестиваль пройдет 13 сентября на автодроме «Игора Драйв».

