Япония расширила санкции против России

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Под ограничения попали также компании из стран Белоруссии, ОАЭ, Турции и Китая.

Япония расширила санкции против России и ряда зарубежных компаний

Фото: www.globallookpress.com/Stanislav Kogiku

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Япония вводит новые санкции в отношении 48 российских компаний и 14 граждан России. Ограничения связаны с ситуацией на Украине, говорится в сообщении МИД Японии.

Согласно публикации, Токио введет ограничения на платежи и операции с капиталом. Теперь для проведения транзакций потребуется специальное разрешение Министерства иностранных дел страны.

Еще одной мерой стало снижение потолка цен на российскую нефть.

«С 12 сентября 2025 года предельная цена будет снижена с 60 долларов США за баррель до 47,60 доллара США за баррель», — уточняется в заявлении.

Кроме того, под санкции попали девять компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Китая. В отношении их будут действовать ограничения на экспорт.

Кроме этого, в Европейском союзе обсуждают возможность введения санкций против стран, которые помогают России обходить ограничения, в том числе Казахстана и Китая, где находятся нефтеперерабатывающие заводы, приобретающие нефть у РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
85.66
0.74 99.74
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:21
Спрос на туры в новогодние праздники вырос в два раза
9:08
«Я ждала хоть копейки»: бывший муж супруги Селиванова тайно продал ее квартиру
9:00
Все рушится под ногами: как выжить во время землетрясения
8:50
Япония расширила санкции против России
8:40
Испугались? Польша закрыла границы с Белоруссией
8:34
Мать Тимати ответила на обвинения в нелюбви к внуку Ратмиру

Сейчас читают

Военному блогеру Алехину может грозить до 10 лет тюрьмы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Александр Сытник: почему 12 сентября нужно печь пироги и нельзя мыть голову

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025