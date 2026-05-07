«Не можете изолировать Россию»: Вулин заявил о провале санкционной политики ЕС

В качестве доказательств он привел День Победы и форум безопасности в Москве, на которые съедутся представители многих стран.

К чему привели санкции ЕС против России

Попытки стран Европейского союза (ЕС) изолировать Россию не принесли результатов. Об этом заявил бывший вице-премьер Сербии и председатель «Движения социалистов» Александр Вулин в интервью агентству Tanjug.

В качестве примера он привел празднование Дня Победы и предстоящий Первый международный форум по безопасности под эгидой Совета безопасности (СБ) России, который пройдет в Москве с 26 по 29 мая. Вулин подтвердил, что лично примет участие в этом мероприятии.

«Как и День Победы, форум безопасности в Москве — доказательство того, что вы не можете изолировать Россию», — подчеркнул Александр.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на День Победы в Москву съедутся иностранные лидеры многих стран. Причем в этом году Россия не рассылала специальных приглашений, однако главы многих зарубежных стран сами выразили желание посетить празднование 9 Мая.

Среди тех, кто лично приедет посмотреть парад Победы, президенты Абхазии, Лаоса, Белоруссии, Южной Осетии и Сербии, а также верховный правитель Малайзии.

