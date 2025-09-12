«Я ждала хоть копейки»: бывший муж супруги Селиванова тайно продал ее квартиру

Бывший муж супруги Владимира Селиванова продал ее квартиру втихую

Скандальное разбирательство разгорелось вокруг звезды сериала «Реальные пацаны» Владимира Селиванова. Бывший муж его супруги Александры, Сергей Калмыков, не только перестал помогать общим детям, но и лишил их жилья, продав квартиру, за которую Селиванова сама полностью погасила ипотеку. Об этом стало известно изданию StarHit.ru.

«Бывший супруг не участвует в воспитании детей и выходит на связь с ними только после настойчивых моих обращений. Более того, он систематически уклоняется от выплаты алиментов, возлагая всю финансовую нагрузку на мои плечи», — поделилась Александра.

Также по словам близкого к семье источника, Калмыков лишил девушку ее единственной квартиры в Видном. Это жилье было переоформлено на его маму и впоследствии продано без ведома Александры. Кроме этого, денег от экс-мужа она так и не получила.

На данный момент Александра готовит судебный иск о взыскании алиментов и защите интересов детей. Над делом работает звездный юрист Катя Гордон. Все попытки урегулировать конфликт мирным путем оказались безрезультатными — экс-супруг игнорирует любые предложения о диалоге.

Ситуация подтвердилась и телефонным разговором, оказавшимся в распоряжении издания. В нем Селиванова прямо спрашивает Калмыкова, куда исчезли деньги от продажи квартиры, и обвиняет его в обмане. На что экс-супруг отстраненно отвечает ей или в принципе оставляет вопросы без ответа.

Владимир Селиванов полностью поддерживает жену в конфликте. У актера и Александры растет общий сын Кирилл, а также у пары хорошие отношения с детьми от предыдущих браков. По словам Владимира, он быстро нашел общий язык с дочерью и сыном— Соней и Даней.

«Жена очень тепло общается с моей дочкой Евой, мне это нравится. Вы знаете, я очень лояльный родитель, и, наверное, смогу быть на одной волне с каждым ребенком», — подчеркнул артист.

