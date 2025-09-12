Приковывали к унитазу, держали в клетке: родители годами издевались над дочерью

Диана Кулманакова
В доме также жила младшая сестра пострадавшей.

В США родители шесть лет держали дочь в заточении и приковывали к унитазу

Фото: Reuters/Daniel Becerril

NJ: Родители семь лет держали дочь в заточении и приковывали ее к унитазу

Жительница штата Нью-Джерси смогла сбежать из дома, где ее подвергали пыткам и сексуальному насилию. Она сообщила полиции, что ее приковывали к унитазу, запирали в ванной и держали в клетке для собак. Подробности дела передает NJ.com.

Как выяснило следствие, ее мать, 38-летняя Бренда Спенсер, забрала дочь из школы на домашнее обучение в 2018 году. С тех пор девушка подвергалась пыткам, вплоть до своего побега. Побег стал возможен только в этом году, когда 18-летняя девушка обратилась за помощью к соседу.

По словам девушки, мать и отчим, 41-летний Брэд Мозли, заставляли ее есть из ведра, не разрешали ей мыться и сбрили ее волосы. Пострадавшая рассказала, что отчим также бил ее ремнем и подвергал сексуальному насилию. Сам Мозли признал, что «не помнит» деталей из-за злоупотребления алкоголем, но допустил, что сексуальное насилие могло произойти.

Девушка также поделилась, что в течение года ее держали в собачьей клетке, из которой выпускали лишь изредка. В другое время мать и отчим запирали ее в комнате без мебели, давая только ведро, которое она использовала как туалет.

В доме также жила 14-летняя сестра пострадавшей. По данным прокуратуры, она не подвергалась подобному обращению, но также находилась на домашнем обучении. По версии правоохранительных органов, она не выходила из дома, чтобы не рассказать о происходящем.

После ареста родителей полиция заявила, что обе дочери находятся в безопасности.

Спенсер и Мозли предстали перед судом 8 сентября. Женщине грозит до 30 лет тюрьмы, мужчине — пожизненное заключение. Спенсер отрицает свою причастность к насилию. Следующее слушание назначено на 7 октября.

