Знания с риском для жизни: в горном селе Дагестана дети учатся в аварийной школе

В одном из горных сел Дагестана местные жители уже 11 лет не могут добиться завершения строительства новой школы. Сегодня сотни детей вынуждены получать знания с риском для жизни. В учебные классы страшно заходить.

Современное здание почти готово. Но у чиновников десятки причин не вводить его в эксплуатацию. Почему — узнал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

«Посмотрите, моя рука туда легко помещается. Такие трещины — признак того, что здание аварийное. Родители боятся, что однажды стены сложатся и дети окажутся под завалами», — рассказал журналист.

Огромные трещины в классах пугают всех, этой школе в дагестанском селе Бильбиль-Казмаляр почти 100 лет.

«Я бабушка, мы за своих внуков боимся, за всех детей боимся. Вдруг что-нибудь случится, что мы будем потом делать?» — задалась вопросом бабушка одного из учеников школы Светлана Саруханова.

Основания бояться и переживать есть, однажды в классе обвалился потолок.

«В этом классе лет восемь лет назад потолок упал. Хорошо, что это было летнее время, детей не было», — заявил глава села Бильбиль-Казмаляр Изами Шахпазов.

Аналогичная ситуация еще в нескольких кабинетах. Подпорку в кабинете иностранных языков поставили, чтобы потолок не обвалился на детей. Как-то он провис и пришлось укреплять. Самые опасные помещения директор закрыл на замок, занятий в них больше не проводят. На всякий случай с внешней стороны покосившиеся стены укрепили, чтобы весь корпус не рухнул.

«Вот эти подпорки из шлакоблока мы поставили, чтобы стена не отходила», — признал директор школы Тимур Саидов.

Нет актового зала, нет теплых туалетов, нет спортзала. Ученики моют руки перед обедом в уличных умывальниках. В эту школу ходят дети из трех сел, в которых проживает в общей сложности четыре тысячи человек. Помещений не хватает, родители много лет пишут жалобы, но результата нет.

«Я очень переживаю, потому что я боюсь, что под этими завалами останутся наши дети. У нас выхода нет. В школу надо ходить? Надо. Сколько мы писали жалобы? Никаких реакций нет», — заявила родительница ученика Миная Абдулвагидова.

Теперь родители обратились в Народный фронт, активисты сразу же приехали и все зафиксировали.

«По результатам выезда Народный фронт составит справку и обратится к руководству республики с просьбой взять на контроль и ускорить решение проблемы, потому что здесь находиться небезопасно этим детям, и эту проблему надо решать», — отметила координатор по работе со СМИ регионального отделения Народного фронта в Республике Дагестан Зулейха Курбанова.

Новую школу начал строить местный благотворитель, но не рассчитал силы, и уже 11 лет огромный современный корпус стоит незавершенный. Власти республики обещали оказать поддержку.

«Будут выделены деньги, предусмотренные в бюджетах будущих годов, и школа будет достроена. Позиция министерства образования, главы республики однозначная», — отметил начальник управления министерства образования Дагестана Мухтар Сайбулаев.

В сентябре в Дагестане открыли 14 новых школ. Однако ветхих в регионе все еще много. Решение проблемы этой — в двух шагах. Необходимо лишь завершить начатое.

