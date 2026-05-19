Нововведения и обмен опытом: как прошел первый день Всероссийского съезда учителей физкультуры

Лучшие учителя физкультуры со всей страны приехали в Тульскую область на первый Всероссийский съезд. В течение трех дней они будут обсуждать, как сделать спорт более популярным среди детей. Участниками мероприятия стали также профильные министры и титулованные спортсмены. У школьных преподавателей есть возможность задать им вопросы. О главных темах первого дня съезда и о том, какие нововведения ждут учеников уже в этом году, — корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Для этих людей утренняя зарядка — не способ проснуться, а часть профессии. Но не каждый день разминку проводит олимпийский чемпион.

«Последний учитель физкультуры непосредственно был мой тренер. Мы с ним с 13 лет дошли до Олимпийских игр. Так что, я думаю, перечислять и оценивать, какое вложение он вложил, то есть где-то на уровне отца, я думаю. Потому что я с ним прошел 16 лет», — рассказал пловец, двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов.

Первый Всероссийский съезд учителей физкультуры собрал больше шестисот педагогов из 86 регионов страны. Здесь собрали около 20 площадок, и каждая из них посвящена спорту — от классического дзюдо и баскетбола до киберспортивных дисциплин.

Главная задача — обмен опытом. Здесь встретились преподаватели старой школы, для которых главное — дисциплина и нормативы, и молодые педагоги, превращающие уроки в спортивное шоу.

«На опыте на своем понимаешь, как себя вести, как к детям относиться, с кем построже, с кем помягче. Поэтому, наверно, все с опытом приходит», — отметил учитель физической культуры Игорь Ярмоленко.

Здесь же на съезде — легенда российского спорта, борец, олимпийский чемпион. Александр Карелин по образованию тоже — преподаватель физкультуры. Поэтому отлично понимает роль современных педагогов.

«Сохранение здоровья, развитие физических навыков, ориентирование в разнообразном мире физических активностей. Все это относится к одному человеку — к учителю физкультуры», — подчеркнул трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, сенатор, герой России Александр Карелин.

Съезд организован министерствами просвещения и спорта. Такое тесное сотрудничество сначала заставило главу Минпросвещения немного поностальгировать.

«Я занимался бадминтоном, я занимался немного борьбой, волейболом, баскетболом. Когда уже 1990-е года, то чуть-чуть карате у нас было. Настольным теннисом. Да, ну, хоккей так тоже, чуть меньше», — поделился глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

На этом первом съезде рассказали и о том, какие нововведения Минпросвещения и Минспорта готовят уже в этом году. Так, в стране сейчас готовят первый учебник физической культуры. Детали нам рассказал сам министр Кравцов.

«В него войдет вся лучшая база, все лучшие наработки, которые есть в нашем предмете, и, в том числе, опыт работы со школьницами федерации. Этот учебник как раз призван дать возможность ребятам попробовать себя во многих видах спорта», — уточнил министр.

Обновят и программу ГТО. Так, чтобы получить золотой знак, придется подготовиться к новому испытанию.

«С этого года мы тестируем в трех пилотных регионах новый модуль — испытание и управление беспилотными летательными аппаратами. В классе 75 миллиметров. Небольшие, там, где будет позволять помещение, будут трассы. Или комбинированные виды стендов, или симуляторы. Но в любом случае это будет новелла и учителей физкультуры пригласили», — отметил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.

Отдельно на съезде подняли и кадровый вопрос. В регионах не хватает преподавателей физкультуры. С этого года в стране запущена программа «Земский тренер», с ее помощью в сельские спортшколы планируют привлечь почти 3000 специалистов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.