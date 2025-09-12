Радиотелескоп в Крыму сможет прогнозировать землетрясения

Крымские ученые при помощи радиотелескопа смогут прогнозировать землетрясения. Благодаря сигналам от небесных тел они отслеживают движение литосферных плит. Чтобы точно знать, в какой момент произойдет подземный толчок, специалисты установили дополнительное оборудование.

«Полигон был дополнен магнитовариационной станцией, которая расположена в уникальном месте и позволяет проводить исследования изменения магнитного поля Земли. И это как раз дает нам возможность увидеть предвестник грядущего сейсмического события», — рассказал заместитель директора по научной работе Крымской астрофизической обсерватории Александр Вольвач.

Испытания этой разработки идут три года. Она уже подтвердила эффективность во время землетрясений в разных регионах мира. Но чтобы не просто предсказывать бедствие, а знать точное место, где оно случится, нужно создать сеть магнитных станций по всей стране. В первую очередь — в сейсмоопасных регионах: на Кавказе и Дальнем Востоке.

