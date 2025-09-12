Радиотелескоп в Крыму сможет прогнозировать землетрясения

Испытания данной разработки идут три года.

Крымские ученые при помощи радиотелескопа смогут прогнозировать землетрясения. Благодаря сигналам от небесных тел они отслеживают движение литосферных плит. Чтобы точно знать, в какой момент произойдет подземный толчок, специалисты установили дополнительное оборудование.

«Полигон был дополнен магнитовариационной станцией, которая расположена в уникальном месте и позволяет проводить исследования изменения магнитного поля Земли. И это как раз дает нам возможность увидеть предвестник грядущего сейсмического события», — рассказал заместитель директора по научной работе Крымской астрофизической обсерватории Александр Вольвач.

Испытания этой разработки идут три года. Она уже подтвердила эффективность во время землетрясений в разных регионах мира. Но чтобы не просто предсказывать бедствие, а знать точное место, где оно случится, нужно создать сеть магнитных станций по всей стране. В первую очередь — в сейсмоопасных регионах: на Кавказе и Дальнем Востоке.

