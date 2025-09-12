Вероятность 90%: физики прогнозируют взрыв черной дыры уже в этом десятилетии

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 44 0

Наблюдение такого явления может полностью изменить представления о происхождении и эволюции Вселенной.

Вероятность 90%: физики прогнозируют взрыв черной дыры уже в этом десятилетии

Фото: 5-tv.ru

PRL: физики прогнозируют взрыв черной дыры уже в этом десятилетии

Ученые из Массачусетского университета выяснили, что вероятность увидеть взрыв черной дыры в ближайшее десятилетие составляет более 90%. Современные телескопы, как наземные, так и космические, смогут зафиксировать это редкое событие. Научное исследование было опубликовано в журнале Physical Review Letters (PRL).

Речь идет о первичных черных дырах (ПЧД) — гипотетических объектах, которые, в отличие от обычных черных дыр, формирующихся при коллапсе массивных звезд, могли появиться в первые доли секунды после Большого взрыва около 13,8 миллиарда лет назад.

Согласно теории Стивена Хокинга, такие объекты испускают излучение — «излучение Хокинга», постепенно теряют массу и в конце концов взрываются.

«Чем легче черная дыра, тем она горячее и тем больше частиц испускает. В какой-то момент процесс становится неконтролируемым и приводит к взрыву», — рассказала соавтор исследования и доцент Массачусетского университета Андреа Тамм.

Ранее считалось, что подобные события крайне редки и происходят примерно раз в 100 тысяч лет. Однако новая модель, предложенная исследователями, учитывает возможность наличия у ПЧД «темного электрического заряда». Это может продлить их жизнь и увеличить вероятность взрыва. По словам ученых, при определенных условиях шанс зафиксировать взрыв ПЧД в течение ближайших десяти лет может достигать более, чем 90%.

Если астрономам удастся зафиксировать излучение Хокинга, это станет первым прямым подтверждением существования первичных черных дыр и их взрывов. Кроме того, событие позволит составить «каталог» всех известных и гипотетических частиц во Вселенной, включая кандидатов на темную материю.

По мнению авторов работы, наблюдение такого взрыва могло бы стать переломным моментом для физики и полностью изменить представления о происхождении и эволюции Вселенной.

