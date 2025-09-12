В День города в Москве пройдет уникальный балетный спектакль под открытым небом

В День города на Патриарших прудах выступит премьер Большого театра Денис Родькин. Об этом сообщил портал mos.ru.

В рамках проекта «Лето в Москве» 13 сентября пройдет уникальное мероприятие «Магия балета на понтоне Патриаршего пруда». Там выступят премьер Большого театра Денис Родькин и другие ведущие танцоры российских театров: Элеонора Севенард, Семен Чудин, Михаил Лобухин, Наталья Сомова, Иван Михалев, Оксана Кардаш, Елена Соломянко и Артур Мкртчян.

Зрители смогут увидеть отрывки из разных спектаклей, среди них: «Раймонда», «Спартак», «Лебединое озеро», «Кармен», «Шехеразада» и «Мастер и Маргарита».

А любители классической музыки услышат произведения Александра Глазунова, Петра Чайковского, Арама Хачатуряна, Николая Римского-Корсакова, Камиля Сен-Санса, Родиона Щедрина и Альфреда Шнитке. Представление объединит классику и современность.

На мероприятии также будут присутствовать известные блогеры и представители креативных индустрий.

«Магия балета» на Патриарших прудах начнется в 20:00.

