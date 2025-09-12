Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир с таинственными посланиями

«Радиостанция Судного дня» передала новые послания

Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», утром 12 сентября четыре раза вышла в эфир с загадочными посланиями. Об этом сообщили в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

В эфире прозвучали сообщения-коды: «НЖТИ 85109 АЛЬМА 2754 8434», «НЖТИ 69937 АУТОСЫЧ 8578 4530», «НЖТИ 11303 ДРЕВОСТОЙ 8263 6086» и «НЖТИ 97768 ЛУЧОРИАЛ 8122 3136»

Ранее, 8 сентября, радиостанция также передавала слово «дымоскальп» с кодом, появившимся после крупного пожара в центре Киева.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Она известна передачей закодированных сообщений — букв и цифр, а также странных слов, которые некоторые связывают с ключевыми мировыми событиями или военной активностью.

Существует множество версий о назначении радиостанции: она может быть связана с советской (сейчас — российской) системой «Периметр», предназначенной для автоматического запуска ядерных ракет в случае уничтожения командных пунктов. Также она может служить каналом связи с разведчиками или атомными подлодками, либо просто занимать частоту для предотвращения ее использования другими.

Точные цели и смысл сообщений остаются засекреченными и вызывают живой интерес у специалистов и любителей радиолюбительского движения.

