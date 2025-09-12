Невестка понравилась свекрови? Мама Воробьева отреагировала на брак сына

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 36 0

Певец женился на оперной диве в апреле 2025 года.

Невестка понравилась свекрови? Мама Воробьева отреагировала на брак сына

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мама Воробьева довольна браком сына с Аидой Гарифуллиной

Мама певца Алексея Воробьева, Надежда Николаевна, счастлива за сына — этой весной он женился на оперной диве Аиде Гарифуллиной. Родительница артиста отметила, что радостные события в семье продолжаются: недавно венчалась его сестра, а теперь и он вступил в брак. Об этом мать исполнителя сообщила в личном блоге.

«Я снова здесь! И столько случилось: сын женился на милой девушке, дочка обвенчалась, Лео подрос, я красиво постарела! Продолжение следует», — поделилась она с подписчиками.

Поклонники искренне радуются за Алексея, ведь в жизни артиста произошли важные перемены. Сначала Воробьев старался оберегать отношения с Аидой от посторонних глаз, но постепенно пара стала чаще появляться на публике.

Певец женился на Аиде в апреле 2025 года. Церемония прошла в Грибоедовском ЗАГСе Москвы в закрытом формате без широкой огласки. Аида — лауреат международных конкурсов, выступала на сценах Мариинского и Большого театров, участвовала в модных показах и телепроектах.

У Гарифуллиной есть дочь Оливия, которая родилась в 2016 году. Оливия тепло приняла отчима, хотя сама редко появляется вместе с родителями на публике из-за учебы. Алексей поддерживает хорошие отношения с девочкой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
85.66
0.74 99.74
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:33
Наведем чистоту: акция «Особенности национальной уборки» прошла во Владивостоке
18:24
Школьник в Китае попал в больницу из-за «домашки»
18:08
Грузинские спецслужбы перехватили авто с взрывчаткой из Украины
17:52
«Собрал компромат на свою же дочь»: адвокат о скандале с многоженцем Суховым
17:34
Мужчина, переводивший деньги ВСУ, задержан в Подмосковье
17:18
Невестка понравилась свекрови? Мама Воробьева отреагировала на брак сына

Сейчас читают

Центробанк снизил ключевую ставку
Знания с риском для жизни: в горном селе Дагестана дети учатся в аварийной школе
ТОП-5 мест в Китае, куда стоит поехать уже этой осенью — от заброшенной деревни до парящих гор
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео