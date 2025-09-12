Российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны.

Врага вытеснили из населенного пункта бойцы группировки «Восток». Бойцы зачистили от боевиков более 130 домов. Над селом поднят российский флаг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили Сосновку в Днепропетровской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

