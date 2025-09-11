ВС РФ освободили Сосновку в Днепропетровской области

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 21 0

Подразделения группировки войск «Восток» провели успешную наступательную операцию.

ВС РФ освободили Сосновку в Днепропетровской области

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

ВС РФ освободили Сосновку в Днепропетровской области. Минобороны России заявило, что подразделения группировки войск «Восток» в ходе наступательной операции взяли под контроль данный населенный пункт.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ освободили село Хорошее в Днепропетровской области. В ходе боев на этом направлении противник потерял до 200 боевиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
11 сент
Российские снайперы против беспилотников боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10 сент
Артиллеристы ВС РФ ударили по «опорнику» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9 сент
Танк Т-72Б3 ударил по «опорнику» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
8 сент
Российская артиллерия разнесла пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6 сент
Силы Черноморского флота уничтожили катер ВСУ
6 сент
Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО
6 сент
Гаубица «Д-30» разгромила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
5 сент
FPV-дроны «Востока» уничтожили гексакоптеры противника. Лучшее видео из зоны СВО
5 сент
Т-80БВМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 сент
ЗРК «Тор-М2» срывает атаки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+20° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
84.92
1.68 99.82
1.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
Кабмин РФ утвердил список стран с благоприятными условиями для туристов
12:51
ВС РФ освободили Сосновку в Днепропетровской области
12:50
«Думала, он давно умер»: Волочкова ответила на критику со стороны Серова
12:31
Газификация регионов: Миллер провел рабочие встречи с главами трех регионов РФ
12:20
Перепутал: американец устроил стрельбу из-за незнакомки у своего дома
12:10
Жена Брюса Уиллиса Эмма до постановки диагноза актеру думала о разводе

Сейчас читают

Реалистичный сценарий? Каллас сделала прогноз продолжительности конфликта на Украине
«У меня было все схвачено»: Киркоров доставал для Долиной джинсы из-под полы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему 11 сентября нельзя пользоваться ножом и есть мясо

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025