Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Родитель предстоятеля РПЦ служил в Преображенском соборе Ленинграда.

Патриарх Кирилл: мой отец крестил Путина в 1952 году

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Отец Патриарха Московского и всея Руси Кирилла оказался священником, который в 1952 году крестил президента России Владимира Путина. Об этом епископ сообщил после литургии в Даниловском монастыре в Москве.

«Владимир Владимирович жил недалеко от Преображенского собора в городе Петербурге, в тогдашнем Ленинграде, где служил мой отец. И, оказывается, потом это узнали и доказали, что именно мой отец крестил Владимира Владимировича», — рассказал патриарх.

По его словам, это нельзя считать простым совпадением — он видит в этом проявление божественного промысла.

Ранее факт крещения в Преображенском соборе подтверждал и сам российский лидер. В 2023 году, во время визита в Музей Русского патриаршества в Арзамасе, Владимир Путин также упоминал о своих крестинах.

Путин с трепетом относится к православию. Например, во время своего визита на Аляску для встречи с президентом США Дональдом Трампом он подарил архиепископу Ситкинскому и Аляскинскому Алексию две православные иконы. Одна из них — образ преподобного Германа Аляскинского. Вторая икона была подарена в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается в середине августа.

Архиепископ Алексий в ответ подарил Путину икону, которую получил при рукоположении епископом со Святой горы Афон и которая четыре года находилась в его молитвенном уголке.

