Возвращение в Хогвартс: вышел трейлер сериала о Гарри Поттере

Студия HBO выпустила трейлер сериала «Гарри Поттер»

Студия HBO представила первый трейлер долгожданной сериальной адаптации культовой саги о юном волшебнике. Премьера первого сезона, получившего название «Гарри Поттер и философский камень», состоится 25 декабря 2026 года.

Всего планируется семь сезонов — по одному на каждую книгу Джоан Роулинг. Это позволит создателям не спеша и во всех деталях рассказать историю мальчика, который выжил.

Кто сыграет главных героев

Новую золотую тройку воплотили юные актеры, выбранные среди более чем 30 тысяч претендентов. Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластер Стаут.

Все трое практически неизвестны широкой публике. Это соответствует подходу создателей фильмов, которые в свое время нашли Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта и Эмму Уотсон.

Взрослый каст также впечатляет: Джон Литгоу исполнит роль Альбуса Дамблдора, Джанет МакТир — Минервы Макгонагалл, а Ник Фрост предстанет в образе добродушного Хагрида.

Кто сыграет Волан-де-Морта

В СМИ появлялись слухи о нескольких кандидатах на роль Волан-де-Морта. В их числе — Тильда Суинтон, Пол Беттани, Синтия Эриво и Киллиан Мерфи, который уже опроверг свою причастность к проекту.

Несмотря на многочисленные домыслы, официального подтверждения о том, кто исполнит роль Темного Лорда, до сих пор нет. В конце марта 2026 года глава HBO Кейси Блойс в интервью Variety прямо заявил, что актер на роль Волан-де-Морта еще не выбран.

«Не верьте слухам. Даже мне неизвестно, кого мы пригласим на эту роль», — подчеркнул Блойс.

Главная кастинговая сенсация

Самые жаркие споры вызвало назначение британского актера ганайского происхождения Паапы Эссьеду на роль Северуса Снейпа. Из-за того, что актер является темнокожим, он столкнулся с волной хейта и даже угрозами расправы.

Продюсеры были вынуждены усилить охрану на съемочной площадке. При этом сама Джоан Роулинг, выступающая исполнительным продюсером, заявила, что не увольняет актеров за их происхождение. Писательница выразила полную поддержку кастинговым решениям.

Интересно, что ранее ходили слухи о том, что роль профессора зельеварения может исполнить актер Адам Драйвер, известный по роли Кайло Рена в «Звездных войнах». Однако в итоге выбор пал на Эссьеду, который уже успел зарекомендовать себя на театральной сцене и в сериалах.

Что покажут в новом сериале «Гарри Поттер»

Двухминутный трейлер погружает зрителя в знакомую с детства историю: Гарри в чулане под лестницей, письмо из Хогвартса, встреча с Хагридом, знакомство с Роном и Гермионой в поезде.

Однако создатели обещают гораздо более полную экранизацию, чем в фильмах, которые из-за хронометража вынуждены были жертвовать многими деталями.

В сериале появятся сцены, не вошедшие в киноверсию: учеба Гарри в обычной школе и буллинг со стороны Дадли, поездка с Хагридом на метро, больше сцен с семейством Дурслей, а также расширенные диалоги и второстепенные сюжетные линии, которые поклонники книг ждали годами.

Создатели обещают, что каждый сезон будет длиться примерно десять часов, что позволит глубже раскрыть характеры персонажей и показать магический мир во всем его великолепии.

Кто стоит за кадром

Шоураннером выступила Франческа Гардинер, известная по работе над сериалами «Наследники» и «Убивая Еву». Режиссером нескольких эпизодов стал Марк Майлод, также работавший над «Наследниками».

Музыку к проекту написал легендарный Ханс Циммер, который ранее создавал саундтреки к «Дюне», «Интерстеллару» и «Королю Льву». Он пообещал, что в сериале будет звучать новая, оригинальная музыка, но при этом сохранится узнаваемая атмосфера, созданная Джоном Уильямсом для фильмов.

Благословение от Дэниела Рэдклиффа

Оригинальный исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф уже связался с юным Домиником Маклафлином, чтобы поддержать его.

«Я написал ему письмо и пожелал провести время еще лучше, чем это было у меня», — признался актер.

Рэдклифф также отметил, что «не имеет смысла смотреть новые экранизации со злостью» и что он искренне желает удачи всей команде.

Эмма Уотсон и Руперт Гринт также выразили поддержку новым исполнителям, призвав фанатов дать сериалу шанс.

Когда ждать премьеру

Премьера первого сезона запланирована на 25 декабря 2026 года. Это станет идеальным подарком для миллионов поклонников по всему миру.

Съемки в настоящее время проходят на студиях Warner Bros в Ливсдене, где снимались и оригинальные фильмы. Создатели обещают, что сериал будет сохранять верность книгам и одновременно предложит свежий взгляд на хорошо знакомую историю.

В отличие от фильмов, сериал получил возрастной рейтинг 16+, что позволит создателям более серьезно подойти к темным темам и сделать повествование более взрослым и глубоким.

