Неофициальные доходы больше не будут учитываться при выдаче кредитов

Ранее для этих целей подходили любые справки с работы и выписки по счетам.

Серую зарплату в России больше не будут учитывать при выдаче кредитов. Новое правило вступает в силу с 1 апреля. Заемщики при обращении в банк смогут опираться только на доходы, которые официально подтвердила налоговая.

Раньше для таких целей подходили любые справки с места работы, выписки по счетам и даже ничем не подкрепленные заявления потребителя. По мнению экспертов, нововведение должно обелить рынок труда и снизить объем теневых доходов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средний размер выданных автокредитов в России в феврале 2026 года достиг 1,52 миллиона рублей. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это на 27,3% больше, чем в феврале прошлого года (1,2 миллиона рублей), и на 2,1% выше показателя января текущего года.

Наибольшие суммы кредитов зафиксированы в Москве — 2,19 миллиона рублей, Московской области — 1,91 миллиона, Санкт-Петербурге — 1,79 миллиона, Ленинградской области — 1,71 миллиона и Краснодарском крае — 1,61 миллиона. Лидерами по росту среднего размера кредита за год стали Белгородская область, Самарская область и Москва.

