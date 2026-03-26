Здания больниц пострадали после ударов Израиля в Ливане

Юг страны подвергается мощным атакам, ранения получили сотни жителей.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Stringer; 5-tv.ru

Война Израиля и Ирана

Операции Израиля против союзной Ирану «Хезболлы» приводят к масштабным разрушениям на юге Ливана. ЦАХАЛ заявляет об ударах по военным объектам, дорогам и мостам, которые связывают регион с центром страны. Однако, по сути, данный район просто стирают бомбардировками. Каждый день от ракетных атак страдают сотни жителей. Последствия налета на город Тир одним из первых увидел корреспондент телеканала «Аль-Маядин» Али Ахмар. Эксклюзивные кадры он передал «Известиям».

В последние дни Израиль усилил свои налеты на Тир и его окрестности, бьет по автозаправочным станциям и жилым районам в попытках изолировать Южный Ливан от остальной части страны.

«Они нападают на нас, почему? Здесь ничего нет. Здесь старики, женщины, здесь дети — и они подвергаются нападениям», — говорит местный житель.

Тир — это еще и туристический центр. Сюда едут со всей страны. Кроме того, в городе несколько крупных медицинских комплексов. Израильские силы совершили атаки вблизи них, повредив ряд больниц.

Израильская армия стремится превратить город Тир из города радости и жизни в арену давления, пытаясь сломить волю его жителей и компенсировать потери на поле боя убийствами и разрушениями.

Эти кадры мой коллега Али Ахмар снял в разрушенном Тире специально для «Известий». Стоит отметить, что за последние часы «Хезболла» сделала сразу несколько заявлений об ударах по позициям ЦАХАЛ. В том числе — по зданию Минобороны Израиля в Тель-Авиве.

