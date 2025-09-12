Глава World Athletiсs: атлеты из РФ по-прежнему отстранены от крупных соревнований

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Спортсмены с 1 марта 2022 года не участвуют в турнирах под эгидой Всемирной легкоатлетической ассоциации.

атлеты из РФ по-прежнему отстранены от крупных соревнований

Фото: www.globallookpress.com/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring

World Athletiсs: атлеты из РФ по-прежнему отстранены от крупных соревнований

Позиция совета Всемирной легкоатлетической ассоциации World Athletics в отношении российских спортсменов остается прежней. Об этом заявил президент организации Себастьян Коу на пресс-конференции.

«Нам нужна твердая позиция. Нам нужно мирное соглашение, прежде чем мы сможем изменить эту ситуацию. Но ничего не изменилось. Я молю Бога, чтобы ситуация изменилась», — сообщил Коу.

Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года полностью отстранены от турниров под эгидой World Athletics. До этого с ноября 2015 года они могли выступать только в нейтральном статусе.

По словам Коу, в организации всегда стремились к тому, чтобы в соревнованиях участвовали все национальные команды без исключения. Глава World Athletics также указал, что дальнейшее развитие ситуации осложнил политический фактор, который не входит в его компетенцию.

Себастьян Коу подчеркнул, что до заключения мирного соглашения изменить позицию организации невозможно.

