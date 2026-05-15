В Стерлитамаке школьник получил травмы на карусели из-за действий оператора

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 24 0

Мальчика зажало между элементами конструкции.

В Стерлитамаке ребенок травмировался на аттракционе

Фото: max.ru/Следком Башкирии/id275072433_gos

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Стерлитамаке следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 12-летнего мальчика на аттракционе в местном парке культуры и отдыха. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета в Башкирии в мессенджере МАКС.

По предварительной информации, инцидент произошел 10 мая. Как установили правоохранители, школьник по указанию оператора начал переходить из одной кабины в другую, однако в этот момент механизм неожиданно пришел в движение.

В результате мальчика зажало между элементами конструкции. Ребенок получил тяжелые травмы, его экстренно госпитализировали. Позже его перевели в детскую республиканскую больницу в Уфе, где ему продолжают оказывать медицинскую помощь.

Сотрудники Следственного комитета проводят комплекс проверочных и следственных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, а также причины, которые могли привести к травмированию мальчика.

В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям сотрудников, отвечавших за эксплуатацию аттракциона, соблюдение техники безопасности и техническое состояние оборудования. Ход расследования находится на контроле руководства регионального следственного управления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.14
-0.20 86.29
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:57
Число пострадавших после атаки беспилотников в Рязани увеличилось до 28 человек
14:47
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 14 февраля 2023 года
14:40
В Стерлитамаке школьник получил травмы на карусели из-за действий оператора
14:36
Путин наградил Гладкова орденом Александра Невского
14:30
Напавшим на журналистов РЕН ТВ в кабинете косметолога предъявили обвинения
14:29
Человек «изнутри времени»: Александр Домогаров спел кавер-версию песни «Любэ»

Сейчас читают

«Настоящее чудо»: 11 человек вытащили из океана после крушения
Добрались до выпускников: мошенники разработали связанную с ЕГЭ схему обмана
Через неделю — свадьба: как вычислить мужчину-нарцисса в самом начале отношений
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео