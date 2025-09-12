При прокладке труб в Италии случайно нашли древнюю гробницу

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Ранее неподалеку обнаружили 11 высеченных в скале могил.



Фото: www.globallookpress.com/Raimund Kutter

Во время строительных работ в итальянской Мандурии по прокладке канализационных труб обнаружена гробница эллинистического периода, датируемая IV веком до н. э. Об этом сообщает PlanetToday.ru со ссылкой на руководство Управления археологии изящных искусств и ландшафтов страны.

Гробница, расположенная на виа Скарчилья, состоит из двух помещений: преддверия с сохранившейся штукатуркой и главной камеры с элементами погребального убранства. Внутри археологи нашли керамику, масляные лампы и остатки красочной отделки, что указывает на высокий социальный статус захороненного человека.

Рядом была обнаружена еще одна гробница, которая, по мнению специалистов, была разграблена в древности. В ней сохранилась редкая находка — римский республиканский денарий.

По словам археологов, открытие стало важным подтверждением значимости Мандурии как центра мессапской культуры. Новая находка дополняет более ранние открытия 2024 года, когда неподалеку было найдено 11 высеченных в скале могил.

Специалисты уже создают 3D-модель гробницы для ее дальнейшего изучения и возможного виртуального показа широкой публике.

