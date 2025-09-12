В выходные Землю накроет мощный магнитный шторм

Лилия Килячкова
Пик геомагнитных возмущений ожидается на 14–16 сентября.

В сентябре Землю накроют магнитные бури — подробности

Фото: 5-tv.ru

Уже в эти выходные на Земле ожидается значительное ухудшение геомагнитной обстановки. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (ЛСА) ИКИ РАН.

«В возмущенную область межпланетного пространства Земля войдет в ночь с субботы на воскресенье, после чего скорость ветра начнет быстро увеличиваться с текущих 400 км/с до около 500–600 км/с 14–15 сентября с выходом на пиковые значения около 700 км/с во вторник, 16 числа», — сообщают в ИКИ РАН.

Эксперты прогнозируют пик геомагнитных возмущений на 14–16 сентября. По словам специалистов лаборатории, точный характер реакции магнитосферы на предстоящее сильное воздействие ветра пока неясен.

Также отмечается, что в первые десять дней сентября были отмечены уже три случая геомагнитных возмущений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ночь на 10 сентября была зарегистрирована необъяснимая магнитная буря, обрушившаяся на Землю.

