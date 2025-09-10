На Землю обрушилась неожиданная магнитная буря

Ученые зафиксировали необъяснимую магнитную бурю в ночь на 10 сентября

В ночь на 10 сентября была зарегистрирована необъяснимая магнитная буря, обрушившаяся на Землю. Об этом рассказали в Telegram-канала лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).

«Событие отсутствовало в прогнозах, которые еще накануне были полностью окрашены в зеленые цвета. Загадку представляет, однако, даже не это, а то, что даже задним числом совершенно невозможно понять, что произошло на Земле или около Земли, что могло вызвать такую бурную реакцию магнитного поля», — говорится в публикации.

Специалисты не обнаружили внешних причин для бури — показатели плотности и температуры солнечного ветра оставались стабильными. Как гипотезу рассматривают явление суббури — внезапного высвобождения энергии магнитосферы без влияния извне. Событие сопровождалось яркими полярными сияниями, которые наблюдались в ночь события.

Подчеркивается, что подобный феномен зафиксирован впервые, хотя возможны случаи, оставшиеся незамеченными из-за высокой общей солнечной активности. По предварительным оценкам, буря продлилась от трех до шести часов.

Ранее в этом месяце была зарегистрирована магнитная буря уровня G1, а солнечная активность за последние три месяца выросла на 70%.

