На Землю обрушилась неожиданная магнитная буря

Она сопровождалось яркими полярными сияниями.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ученые зафиксировали необъяснимую магнитную бурю в ночь на 10 сентября
В ночь на 10 сентября была зарегистрирована необъяснимая магнитная буря, обрушившаяся на Землю. Об этом рассказали в Telegram-канала лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).
«Событие отсутствовало в прогнозах, которые еще накануне были полностью окрашены в зеленые цвета. Загадку представляет, однако, даже не это, а то, что даже задним числом совершенно невозможно понять, что произошло на Земле или около Земли, что могло вызвать такую бурную реакцию магнитного поля», — говорится в публикации.
Специалисты не обнаружили внешних причин для бури — показатели плотности и температуры солнечного ветра оставались стабильными. Как гипотезу рассматривают явление суббури — внезапного высвобождения энергии магнитосферы без влияния извне. Событие сопровождалось яркими полярными сияниями, которые наблюдались в ночь события.
Подчеркивается, что подобный феномен зафиксирован впервые, хотя возможны случаи, оставшиеся незамеченными из-за высокой общей солнечной активности. По предварительным оценкам, буря продлилась от трех до шести часов.
Ранее в этом месяце была зарегистрирована магнитная буря уровня G1, а солнечная активность за последние три месяца выросла на 70%.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 4 сент
- Прогноз на 4 августа: какую геомагнитную активность ждать метеозависимым
- 3 сент
- Видно через облака: над территорией России начались интенсивные полярные сияния
- 2 сент
- Головная боль и слабость: геомагнитный шторм может вызывать проблемы со здоровьем
- 2 сент
- Уровень G3: на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба
- 1 сент
- На Землю надвигается мощная магнитная буря
- 31 авг
- Звезда разбушевалась: на Землю обрушится мощная магнитная буря
- 27 авг
- Долой тоску: как образ жизни влияет на чувствительность к магнитным бурям
- 21 авг
- Волнения атмосферы: геомагнитный прогноз на 22 августа
- 20 авг
- Приготовьтесь: чего ждать от магнитной бури 20 августа
- 19 авг
- На Земле началась магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце
56%
Нашли ошибку?