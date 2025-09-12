Путин: культура может развиваться только во взаимодействии с другими культурами

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 66 0

Президент выступает на Форуме объединенных культур в Петербурге.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Путин: Россия изначально складывалась как многонациональная страна

Россия изначально складывалась как многонациональная и мультикультурная страна. Об этом рассказал Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Форуме объединенных культур в Петербурге.

«Мы в России твердо знаем, что культура может развиваться и обогащаться только во взаимодействии с другими культурами. Наша страна изначально складывалась как многонациональная», — отметил российский лидер.

Информацию о том, что президент приедет в Северную столицу, ранее подтверждал Дмитрий Песков.

Ранее Путин назвал улучшение демографии приоритетной задачей для России. С этими словами глава государства обратился к участникам пленарного заседания форума социальных инноваций «Демография 2.0. Перезагрузка», сообщал 5-tv.ru.

В настоящее время в рамках национального проекта «Семья» реализуются более 30 федеральных и региональных мер поддержки, охватывающих свыше 25 миллионов граждан. Так, материнский капитал за последние пять лет получили более четырех миллионов семей, при этом средняя сумма выплат превысила 500 тысяч рублей.

