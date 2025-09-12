На Эльбрусе обнаружили тело третьего погибшего после аварии на канатной дороге

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Также сообщается о девяти пострадавших.

Фото, видео: © РИА Новости/Денис Абрамов; 5-tv.ru

На Эльбрусе нашли тело третьего погибшего в результате аварии на канатной дороге. Об этом сообщили в СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.

«Найдено тело мужчины… Число погибших увеличилось до трех», — говориться в сообщении.

Также в распоряжении 5-tv.ru имеются кадры, на которых видно, как спасают одного из туристов. По информации источника, эвакуировать удалось 35 человек.

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии информирует, что в аварии пострадали девять человек, их уже принимают в местных медучреждениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что два человека погибли на Эльбрусе из-за аварии на однокресельной канатной дороге. Согласно предварительной информации, инцидент произошел из-за схода троса с ролика опоры. Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков выразил соболезнования близким погибших.


