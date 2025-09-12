«Мы ждали этого конкурса»: группа Ay Yola об «Интервидении»
Трио из Башкирии является официальным послом музыкального конкурса.
Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Музыкант Руслан Шайхитдинов рассказал об участии в «Интервидении»
Участник группы Ay Yola Руслан Шайхитдинов ждет от «Интервидения» «очень много интересного». Об этом он сообщил 5-tv.ru на пресс-подходе после жеребьевки участников международного музыкального конкурса.
Шайхитдинов вспомнил, как будучи ребенком, смотрел конкурс вместе со своей семьей перед черно-белым телевизором.
«Мы наблюдали конкурс музыкальный, и он открывал ворота в мир музыки. Тогда не было интернета, тогда не было цифровых записей. И мы ждали, мы прямо ждали этого конкурса для того, чтобы услышать вот эти голоса», — поделился музыкант.
Он отметил, что все песни трио Ay Yola основаны на достоянии башкирского народа.
«Каждая наша песня — это глава из эпоса Урал-Батыр. Мы этническая группа, которая стоит на своих корнях», — уточняет Шайхитдинов.
Также группа раскрыла секрет, что у них скоро выходит альбом, после которого они будут готовы к коллаборациям с другими артистами.
Трио Ay Yola из Башкирии является официальным послом международного конкурса «Интервидение». Конкурс состоится 20 сентября 2025 года в Москве на Live Арене. Победитель получит денежный приз в размере 30 миллионов рублей.
Представлять Россию выпала честь Заслуженному артисту России Ярославу Дронову, более известному по псевдониму SHAMAN. Ведущими финала станут популярный певец и актер Алексей Воробьев и его супруга Заслуженная артистка России Аида Гарифуллина.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Народная артистка РФ Надежда Бабкина дала напутствие участникам «Интервидения».
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
77%
Нашли ошибку?