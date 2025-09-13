«Мое поколение самое счастливое»: актриса Максимова о своем беззаботном детстве

Актриса Полина Максимова считает гаджеты фактором грусти современных детей

Люди, которые выросли в 1990-х, самые счастливые, потому что у них еще не было гаджетов. Таким мнением в беседе с корреспондентом 5-tv.ru поделилась актриса Полина Максимова на премьере сериала «Лихие. Глава 2».

По словам артистки, ее сверстники, как и она сама, познали отличное детство, не проводя все дни в телефонах или за компьютером.

«Вообще мы счастливое поколение. Я считаю, что мое поколение самое счастливое, потому что мы выросли без гаджетов. Мы последние дети поколения с 30 до 40 лет, кто вырос без гаджетов», — отметила знаменитость.

К тому же она добавила, что помнит, как технологии постепенно проникали в жизнь людей, однако призналась, что ее это тогда особо не коснулось.

«При мне появлялись „Денди“ (приставка. — Прим. ред.), Sega, компьютеры эти огромные, мобильные, пейджеры. Это все как бы мимо нас шло», — заключила актриса.

