Таксист отказался везти артиста цирка без бустера из-за его маленького роста

Артиста цирка отказались везти в такси без бустера из-за низкого роста

Актера и артиста Большого Московского цирка Артема Бобцова отказались везти в такси без бустера из-за маленького роста. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Мужчина с коллегами вызвал такси после работы. Когда водитель подъехал, то первым к машине подошел Артем, и таксист заявил, что не повезет его без детского кресла или бустера. Он аргументировал это тем, что ремень безопасности может угрожать его жизни, а также, что это все противоречит ПДД.

Бобцов признался, что столкнулся с такой ситуацией впервые, его это даже повеселило. Он решил рассказать эту историю своим друзьям и коллегам и получил совершенно разные реакции.

«У меня есть чат, где нас там 60 человек, маленьких ребят, такого же телосложения, кто-то меньше, кто-то больше. Вот он, чат есть, и мы между собой общаемся, и я туда скинул это видео и написал свои комментарии, рассказал ситуацию», — поделился артист.

Некоторые в ответ на рассказ Артема начали делиться подобными историями из своей жизни.

Однако ругаться с такси Бобцов не стал. Он заявил, что это не вина службы такси, а человеческие принципы. Артем общался с другими водителями, которые рассказывали, что без проблем возили маленьких людей.

Фото:Instagram*/artembobtsov

После отказа таксиста везти артиста без кресла, они вызвали другую машину. Он без проблем сел на переднее сиденье.

«У нас были еще догадки в том, что водитель имел в виду насчет переднего сиденья. Что, типа, я не могу вас везти без бустера. Ребята говорят, что на заднем сиденье можно без бустера, на переднем, возможно, с таким ростом нельзя», — рассказал Бобцов.

По словам артиста, он пристегнул ремень безопасности, и он даже не задевал его шею, а находился на уровне ключицы.

