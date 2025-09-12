Больше 30 лет: в Финляндии врач хранил тела своих родителей в холодильнике

В Финляндии врач хранил тела своих родителей в холодильнике более 30 лет

В Финляндии в городе Турку полицейские обнаружили тела двух взрослых людей, которые находились в морозильной камере частного дома на протяжении 30 лет. Об этом сообщает портал Yle.

По данным правоохранителей, подозрение вызвал 80-летний врач, который последние месяцы вел себя необычно и предоставлял ритуальные услуги. В ходе проверки его действий полиция решила провести обыск на территории его частного дома.

Расследование показало, что в морозильных камерах находилась супружеская пара — родители врача. Один из супругов скончался в 1994 году, а второй — в 1995-м. Изначально планировалось организовать их похороны, однако это не было сделано, и тела остались храниться в замороженном виде.

