Больше 30 лет: в Финляндии врач хранил тела своих родителей в холодильнике

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Мужчина собирался похоронить их, но до этого дело не дошло.

Мужчина хранил тела своих родителей в холодильнике

Фото: 5-tv.ru

В Финляндии врач хранил тела своих родителей в холодильнике более 30 лет

В Финляндии в городе Турку полицейские обнаружили тела двух взрослых людей, которые находились в морозильной камере частного дома на протяжении 30 лет. Об этом сообщает портал Yle.

По данным правоохранителей, подозрение вызвал 80-летний врач, который последние месяцы вел себя необычно и предоставлял ритуальные услуги. В ходе проверки его действий полиция решила провести обыск на территории его частного дома.

Расследование показало, что в морозильных камерах находилась супружеская пара — родители врача. Один из супругов скончался в 1994 году, а второй — в 1995-м. Изначально планировалось организовать их похороны, однако это не было сделано, и тела остались храниться в замороженном виде.

Ранее в Таиланде на острове Пхукет полицейские обнаружили обнаженное тело 57-летнего россиянина. Мужчина арендовал дом на территории острова сроком на два года, а его тело нашли спустя пять дней после смерти.

Больше 30 лет: в Финляндии врач хранил тела своих родителей в холодильнике
