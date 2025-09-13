Вернуть душевное тепло: актер Быстров раскрыл, чего ему не хватает из 1990-х

Актер Артем Быстров хочет находить людей без помощи интернета

В жизни без интернета в 1990-е годы были свои положительные аспекты. Подробнее об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал актер Артем Быстров на премьере сериала «Лихие. Глава 2».

В ответ на вопрос журналиста о том, что бы ему хотелось вернуть из прошлого, артист отметил с иронией и в контексте современности.

«Отсутствие интернета», — сказал он.

При этом он добавил, что для него важно прежнее взаимодействие между людьми в нынешнем мире. Быстров подчеркнул, что без возможности подключиться к интернету, люди начнут искать друг друга так же, как раньше. Такой подход, вероятно, поможет взглянуть на опыт прошлого с новой точки зрения.

